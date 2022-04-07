***VKGYO* *VAKBN*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









luşunun UnvanıARGE Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar483.367.420,00 TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleştirilmiştir.AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07 Nisan 2022 tarihli toplantısında, İUFM Projesi kapsamındaki "T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi"ne ait 52 katlık blokta yer alan ofis üniteleri içerisinden toplam 25.718 m² büyüklüğündeki alanın, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'ya toplam 930.000.000 TL+KDV bedelle satışı için Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile Şirketimiz arasında Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017357BIST