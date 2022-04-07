***VKGYO* *VAKBN*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
07.04.2022 18:41
luşunun Unvanı
ARGE Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
483.367.420,00 TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07 Nisan 2022 tarihli toplantısında, İUFM Projesi kapsamındaki "T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi"ne ait 52 katlık blokta yer alan ofis üniteleri içerisinden toplam 25.718 m² büyüklüğündeki alanın, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'ya toplam 930.000.000 TL+KDV bedelle satışı için Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile Şirketimiz arasında Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017357
BIST
18:052.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 28,80
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
18:0514,7378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0319
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
18:0516,0751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0417
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
18:05916,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,30
|Açılış
|: 916,94
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
918,61
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|20,50
|138.523.681
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.811.916
|% 10,00
|
|ISGYO
|14,30
|85.242.284
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,54
|8.237.652
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.665.786
|% 10,00
|
|GZNMI
|37,60
|30.935.760
|% -9,96
|
|IDEAS
|24,10
|77.425.174
|% -5,27
|
|SANEL
|5,61
|1.398.610
|% -4,10
|
|KAPLM
|58,00
|5.063.631
|% -3,33
|
|IPEKE
|19,08
|377.021.244
|% -3,05
|
|THYAO
|35,62
|4.027.714.684
|% 2,89
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 1,61
|
|KRDMD
|15,82
|2.179.049.437
|% 2,26
|
|ASELS
|26,10
|1.939.735.429
|% 2,19
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 5,28
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 5,28
|
|ODAS
|2,11
|734.130.034
|% 1,93
|
|AKBNK
|8,04
|1.712.785.336
|% 4,55
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,56
|386.484.869
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7329
|14,7407
|% 0,24
|
|Euro
|16,0460
|16,0719
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,2008
|19,2971
|% 0,17
|
|Frank
|15,7203
|15,8150
|% 0,13
|
|Riyal
|3,9179
|3,9375
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|11,11
|
|Altın Gr.
|917
|917
|6,76
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,09
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59AVOD
Yüzde 5.49 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 442, 281 adet işlem
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17:58SKTAS
Yüzde 8.14 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 315, 119 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33 artarak (% 1.28 ) 2, 606
-
17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISGYO, IHAAS
-
17:57XU100
Endeks 2, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 36, 293.00 milyon TL de