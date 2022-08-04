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***VKGYO* *VAKBN*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.08.2022 20:53
***VKGYO* *VAKBN*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***VKGYO******VAKBN*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [VAKBN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2018 - 26.10.2020 - 6.01.2021 - 12.4.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz portföyünde bulunan, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, 3328 ada, 5 parselde yer alan  İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi kapsamındaki "T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi"ne ilişkin 23/11/2018, 26/10/2020, 6/01/2021 ve 12/4/2022 tarihlerinde imzalanan ve bedelleri peşin tahsil edilen satış vaadi sözleşmelerine binaen T. Vakıflar Bankası T.A.O. ile teslim tutanağı imzalanarak  311.401.557,90 TL tutarındaki KDV tahsil edilmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052094


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CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.807.065 % 10,00  
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Tam 6.837 6.938 -52,00  
Yarım 3.331 3.392 -26,00  
Çeyrek 1.671 1.695 -13,00  
Gümüş Gr. 11,45 11,48 -0,16  
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