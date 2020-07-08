***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi22.06.2020Tescil Tarihi02.07.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su07.07.2020 / 10113AçıklamalarŞirketimiz 2020 yılı bağımsız denetim hizmetleri için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin 22 Haziran 2020 tarihli Genel Kurulda seçilmesi hususu, 2 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 7 Temmuz 2020 tarih ve 10113 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856606BIST