***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşArge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiAnkara Cubes Projesi Değerleme RaporuRapor Tarihi06.10.2021AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan, Ankara İli, Çankaya İlçesinde konumlu Ankara Cubes Projesine ait değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969006BIST