***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
08.10.2021 18:03
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Arge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara Cubes Projesi Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06.10.2021
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan, Ankara İli, Çankaya İlçesinde konumlu Ankara Cubes Projesine ait değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969006
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
18:058,9546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0796
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
18:0510,3623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0870
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3771
En Düşük
10,2298
18:05506,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,65
|Açılış
|: 506,32
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|55,00
|4.574.411
|% 10,00
|
|KSTUR
|187,00
|486.632
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|25.283.280
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.714.497
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.660.482
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.950.015
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|1.045.680
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|4.290.320
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.896.285
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,50
|266.464.561
|% -9,62
|
|GARAN
|9,30
|1.504.466.435
|% -0,96
|
|ASELS
|15,77
|1.120.622.215
|% 1,68
|
|SASA
|27,50
|937.192.089
|% 2,92
|
|THYAO
|14,09
|922.173.518
|% -0,21
|
|PETKM
|6,14
|853.092.928
|% -1,44
|
|EKGYO
|1,78
|438.149.954
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|455.464.198
|% -0,84
|
|GARAN
|9,30
|1.504.466.435
|% -0,96
|
|PETKM
|6,14
|853.092.928
|% -1,44
|
|DOHOL
|2,57
|302.059.300
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9461
|8,9509
|% 0,86
|
|Euro
|10,3481
|10,3666
|% 0,89
|
|Sterlin
|12,1708
|12,2319
|% 1,09
|
|Frank
|9,6178
|9,6757
|% 1,13
|
|Riyal
|2,3789
|2,3908
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|3,35
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,02
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|1,19
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
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17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM