***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2021 19:03
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
ARGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
Transform Fikirtepe Projesi 2021 Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.12.2021
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan, İstanbul ili Kadıköy ilçesinde konumlu Transform Fikirtepe Projesi'ne ait 2021 yıl sonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987000
BIST
18:051.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.901
En Düşük
1.829
18:0512,6625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0033
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,6989
En Düşük
12,5412
18:0514,4259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0388
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,4309
En Düşük
14,2412
18:05734,37
En Yüksek
|Değişim
|: 6,98%
|| 47,92
|Açılış
|: 734,25
|
|Önceki Kapanış
|: 686,45
|
735,91
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|38,50
|3.082.840
|% 10,00
|
|ENKAI
|15,34
|138.390.850
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|48.189.193
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.415.026
|% 9,96
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,50
|811.042
|% -42,43
|
|SEYKM
|12,36
|18.797.558
|% -9,98
|
|ULUSE
|60,40
|2.182.674
|% -9,85
|
|NUGYO
|5,70
|108.683.848
|% -8,06
|
|OYYAT
|46,26
|33.470.848
|% -7,85
|
|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
|% 5,25
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 2,93
|
|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 1,04
|
|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,58
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6609
|12,6625
|% 0,03
|
|Euro
|14,3582
|14,4259
|% 0,27
|
|Sterlin
|17,0143
|17,0996
|% 7,45
|
|Frank
|13,7832
|13,8663
|% 7,35
|
|Riyal
|3,3607
|3,3776
|% 7,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-1,40
|
|Altın Gr.
|734
|734
|47,81
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,27
|9,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,46
|79,46
|0,22
|