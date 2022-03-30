***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiİzmir Konak Karma Projesi Değerleme RaporuRapor Tarihi25 Mart 2022AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan, İzmir, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 8601 Ada 2 Parselde kayıtlı arsa üzerinde inşa edilecek İzmir Konak Karma Projesinin tadilat ruhsatı kapsamında hazırlanan değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013930BIST