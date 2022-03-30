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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

30.03.2022 10:41
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir Konak Karma Projesi Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
25 Mart 2022
Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan, İzmir, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 8601 Ada 2 Parselde kayıtlı arsa üzerinde inşa edilecek İzmir Konak Karma Projesinin tadilat ruhsatı kapsamında hazırlanan değerleme raporu ektedir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013930


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Çeyrek 1.447 1.480 10,77  
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