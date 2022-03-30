***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.03.2022 10:41
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir Konak Karma Projesi Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
25 Mart 2022
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan, İzmir, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 8601 Ada 2 Parselde kayıtlı arsa üzerinde inşa edilecek İzmir Konak Karma Projesinin tadilat ruhsatı kapsamında hazırlanan değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013930
BIST
12:392.231
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 24,58
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
12:3914,6748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1021
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6748
En Düşük
14,5332
12:3916,3593
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1740
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
12:39904,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,60
|Açılış
|: 904,96
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler12:39
|ULUSE
|103,00
|10.729.970
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,41
|266.880.176
|% 9,29
|
|PRZMA
|3,92
|3.016.561
|% 8,59
|
|ADESE
|0,78
|59.377.744
|% 8,33
|
|DESA
|14,40
|19.546.716
|% 7,95
|
|CEOEM
|14,34
|94.394.040
|% -9,98
|
|SODSN
|24,24
|48.480
|% -7,62
|
|PKENT
|218,00
|19.993.674
|% -7,19
|
|KAREL
|12,97
|72.960.604
|% -6,96
|
|DZGYO
|2,73
|24.819.974
|% -5,86
|
|THYAO
|31,52
|2.059.399.446
|% -0,38
|
|GARAN
|12,18
|1.263.181.353
|% 0,58
|
|ASELS
|24,58
|1.201.484.414
|% 2,76
|
|SISE
|15,31
|876.808.980
|% 1,39
|
|PETKM
|9,12
|667.857.891
|% 0,55
|
|YKBNK
|4,08
|662.930.580
|% 2,00
|
|CEMAS
|1,17
|161.426.182
|% 3,54
|
|ODAS
|1,66
|212.891.049
|% 1,22
|
|TSKB
|1,47
|164.852.482
|% 2,80
|
|GARAN
|12,18
|1.263.181.353
|% 0,58
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6624
|14,6748
|% 0,70
|
|Euro
|16,3478
|16,3593
|% 1,08
|
|Sterlin
|19,2343
|19,3307
|% 1,12
|
|Frank
|15,7798
|15,8749
|% 1,22
|
|Riyal
|3,8951
|3,9146
|% 0,60
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-0,11
|
|Altın Gr.
|904
|905
|5,22
|
|Cumhuriyet
|5.995
|6.085
|41,00
|
|Tam
|5.970
|6.118
|44,50
|
|Yarım
|2.885
|2.960
|21,53
|
|Çeyrek
|1.447
|1.480
|10,77
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,42
|