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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

29.04.2022 10:08
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
22 Nisan 2022
Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan, İstanbul ili, Ümraniye İlçesi, Finanskent Mahallesi, F22D23D4D Pafta, 3328 ada, 5 ve 12 numaralı parseller  üzerinde inşaatı devam eden  İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesine ait değerleme raporu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025375


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Cumhuriyet 6.082 6.174 2,00  
Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,53 22,56 -0,24  
Gümüş Gr. 10,77 10,79 -0,10  
B. Petrol 105 105 -2,35  
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