***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiİstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Değerleme RaporuRapor Tarihi22 Nisan 2022AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan, İstanbul ili, Ümraniye İlçesi, Finanskent Mahallesi, F22D23D4D Pafta, 3328 ada, 5 ve 12 numaralı parseller üzerinde inşaatı devam eden İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesine ait değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025375BIST