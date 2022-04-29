***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.04.2022 10:08
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
22 Nisan 2022
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan, İstanbul ili, Ümraniye İlçesi, Finanskent Mahallesi, F22D23D4D Pafta, 3328 ada, 5 ve 12 numaralı parseller üzerinde inşaatı devam eden İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesine ait değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025375
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0483
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
|
14,9130
En Düşük
14,8362
18:0515,6933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0332
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,7308
En Düşük
15,6169
18:05892,12
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -13,64
|Açılış
|: 892,12
|
|Önceki Kapanış
|: 905,75
|
908,09
En Düşük
887,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,94
|25.486.668
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,94
|25.486.668
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8932
|14,8980
|% 0,33
|
|Euro
|15,6831
|15,6933
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,5884
|18,6817
|% -0,14
|
|Frank
|15,1837
|15,2752
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9575
|3,9774
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-32,28
|
|Altın Gr.
|892
|892
|-13,75
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|-0,10
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,35
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:49
QUAGR, ATSYH, MNDRS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:49
KONTR, ACSEL, TCELL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:34
PRKAB, TSGYO, UFUK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:34
LIDER, ACSEL, TCELL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:19
ETILR, ARSAN, PSGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında