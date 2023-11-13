***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.11.2023 10:18
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2023
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
ARGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir-Konak-Mersinli 8604 Ada 1 Parsel 2023 Yıl sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
05.10.2023
Açıklamalar
İzmir ili, Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, 8604 Ada 1 no.lu parsel üzerinde yer alan taşınmaza ilişkin 2023 yıl sonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217301
BIST
'
16:307.700
En Düşük
|Değişim
|: -0,92%
|| -71,29
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.669
En Yüksek
7.786
16:3028,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0477
|Açılış
|: 28,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5958
En Düşük
28,4784
16:3030,5339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0032
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6247
En Düşük
30,0906
16:301.780,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,39
|Açılış
|: 1.780,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:29
|ATATP
|65,45
|53.558.488
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|ARENA
|29,06
|65.969.694
|% 9,99
|
|PCILT
|36,62
|170.448.329
|% 9,97
|
|ETYAT
|10,15
|8.266.250
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.986.034
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|236,80
|10.546.838.887
|% 3,36
|
|REEDR
|28,74
|3.568.005.493
|% 7,00
|
|ISCTR
|20,34
|2.927.437.839
|% 1,29
|
|TUPRS
|149,70
|2.652.647.829
|% -0,07
|
|EKGYO
|7,13
|1.917.035.965
|% 3,63
|
|EKGYO
|7,13
|1.917.035.965
|% 3,63
|
|ISCTR
|20,34
|2.927.437.839
|% 1,29
|
|IHLAS
|1,37
|181.836.647
|% 9,60
|
|REEDR
|28,74
|3.568.005.493
|% 7,00
|
|ZOREN
|5,09
|637.015.006
|% -2,49
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5817
|28,5988
|% 0,18
|
|Euro
|30,5195
|30,5304
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,9228
|35,0979
|% 0,35
|
|Frank
|31,4799
|31,6695
|% -0,09
|
|Riyal
|7,5997
|7,6378
|% 0,16
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,03
|22,07
|% 0,66
|
|Platin
|850,26
|853,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,45
|969,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,64
|81,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.936,40
|1.936,75
|% 0,66
|