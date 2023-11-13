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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

13.11.2023 10:18
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2023
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
ARGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir-Konak-Mersinli 8604 Ada 1 Parsel 2023 Yıl sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
05.10.2023
Açıklamalar

İzmir ili, Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, 8604 Ada 1 no.lu parsel üzerinde yer alan taşınmaza ilişkin 2023 yıl sonu değerleme raporu ektedir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217301


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