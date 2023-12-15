***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşARGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiİstanbul ili, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, 100 Parsel Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi12.12.2023AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan, İstanbul ili, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, 100 Parsel Yıl Sonu Değerleme Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226181BIST