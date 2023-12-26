***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
26.12.2023 18:42
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
ARGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir Aliağa 2023 yıl sonu değerleme raporu
Rapor Tarihi
26.12.2023
Açıklamalar
Şirketimiz İzmir İli, Aliağa İlçesi, Aliağa Mahallesi, 5637 parsel 2023 yıl sonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229473
BIST
'
18:057.299
En Düşük
|Değişim
|: 0,47%
|| 34,46
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.405
18:0529,2717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1197
|Açılış
|: 29,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1096
18:0532,3513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,3280
|Açılış
|: 32,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
18:051.938,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 12,41
|Açılış
|: 1.938,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|108,90
|774.635.452
|% 10,00
|
|PCILT
|31,90
|73.667.345
|% 10,00
|
|GESAN
|65,55
|539.506.849
|% 9,98
|
|SMRTG
|53,80
|172.510.470
|% 9,98
|
|HATSN
|46,98
|297.788.391
|% 9,97
|
|SANFM
|34,74
|74.610.556
|% -10,00
|
|IDEAS
|89,10
|9.920.886
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|83.868.614
|% -10,00
|
|QNBFB
|243,00
|6.737.175
|% -10,00
|
|VANGD
|18,47
|12.418.654
|% -9,99
|
|THYAO
|227,70
|5.699.205.099
|% 0,66
|
|TUPRS
|143,50
|3.359.210.103
|% 3,24
|
|AKBNK
|37,68
|3.190.125.789
|% -0,95
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|ZOREN
|4,04
|547.208.127
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,84
|843.117.203
|% -1,01
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|TSKB
|6,30
|594.074.981
|% -6,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2648
|29,2731
|% 0,42
|
|Euro
|32,2233
|32,3264
|% 0,95
|
|Sterlin
|37,0795
|37,2654
|% 0,41
|
|Frank
|34,0822
|34,2875
|% 0,38
|
|Riyal
|7,7825
|7,8215
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,21
|24,24
|% 0,66
|
|Platin
|979,81
|982,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.177,87
|1.183,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,17
|81,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.058,40
|2.058,75
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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