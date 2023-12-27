***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşARGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiİstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, 6770 Ada,2 Parsel 2023 Yıl sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi26.12.2023Açıklamalarİstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, 6770 Ada,2 Parsel 2023 Yıl sonu Değerleme Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229832BIST