***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşARGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiTransform Fikirtepe 2023 Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi28.12.2023Açıklamalarİstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, 3412 ada 3 parsel üzerinde yer alan Transform Fikirtepe Projesi 2023yıl sonu değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230286BIST