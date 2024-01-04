***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşARGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiİzmir Konak Karma Proje 2023 Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi29.12.2023AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan, İzmir, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 8601 Ada 2 Parselde kayıtlı arsa üzerinde inşa edilecek İzmir Konak Karma Projesine ilişkin 2023 yıl sonudeğerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232718BIST