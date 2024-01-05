***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşARGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiAnkara Cubes Projesi 2023 Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi29.12.2023AçıklamalarAnkara İli, Çankaya İlçesi, Çukurambar Mahallesi, 16125 Ada 4 Parsel ile 16124 Ada 5 Parsel üzerinde yer alan Cubes Ankara Projesi'ne ait 2023 yıl sonu değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233417BIST