***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 10. Maddesinde değişiklik yapılmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metni 14 Nisan 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Son değişiklikleri içeren yürürülükteki esas sözleşme ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928127BIST