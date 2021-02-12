***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler225.000.000 21.599.008 246.731.349 -44.839 7.973.782 439.015.426 27.178.117 967.452.843 967.452.843Transferler1.082.214 26.095.903 -27.178.117Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)55.504 96.152.268 96.207.772 96.207.772Sermaye Arttırımı5.000.000 -5.000.000Dönem Sonu Bakiyeler230.000.000 21.599.008 246.731.349 10.665 9.055.996 460.111.329 96.152.268 1.063.660.615 1.063.660.615Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler230.000.000 21.599.008 246.731.349 10.665 9.055.996 460.111.329 96.152.268 1.063.660.615 1.063.660.615Transferler96.152.268 -96.152.268Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-23.841 118.592.111 118.568.270 118.568.270Sermaye Arttırımı230.000.000 32.246.359 262.246.359 262.246.359Dönem Sonu Bakiyeler460.000.000 21.599.008 278.977.708 -13.176 9.055.996 556.263.597 118.592.111 1.444.475.244 1.444.475.244Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI615.710.178 942.936Dönem Karı (Zararı)118.592.111 96.152.268Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-105.910.886 -98.965.842Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 112.305 437.795Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11.033.049 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerStok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 11.033.049 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler212.525 273.014Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 212.525 273.014Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 -30.690.518 -313.670Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-86.428.330 -99.362.922Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10,21 -86.428.330 -99.362.922Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-149.917 -59İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler603.213.149 3.758.941Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler136.705.745 -24.011.589Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler605.523 5.882Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-218.209.974 -10.157.091Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-7.153.404 -213.893Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler256.628.210 28.784.743Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.110.855 235.366İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler428.526.194 9.115.523Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları615.894.374 945.367Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -184.196 -2.431YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-148.756.480 -103.110.159Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12,13 186.576 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri110.327 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri76.249 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-282.225 -23.466Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -91.383 -8.515Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -190.842 -14.951Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.516.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-174.176.831 -103.086.693FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI339.028.878 -38.405.664Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri32.246.359 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri32.246.359 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri230.000.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri26 346.146.083 173.999.985Kredilerden Nakit Girişleri26 346.146.083 173.999.985Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları26 -291.724.677 -194.046.762Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-291.724.677 -194.046.762Ödenen Faiz-6.242.680 -27.202.375Alınan Faiz28.603.793 8.843.488YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)805.982.576 -140.572.887NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)805.982.576 -140.572.887DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 783.660 141.356.547DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 806.766.236 783.660Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 820.021.801 784.110Ticari Alacaklar8.311.723 35.344.446İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 8.311.723 35.344.446Diğer Alacaklar879.568 1.676.741İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 879.568 1.676.741Stoklar11 321.093.621 52.506.619Peşin Ödenmiş Giderler8 49.172.069 559.147Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 2.742.272 1.345.715Diğer Dönen Varlıklar9 1.815.060 384.917ARA TOPLAM1.204.036.114 92.601.695TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.204.036.114 92.601.695DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar2.750.913 112.423.935İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.750.913 112.423.935Diğer Alacaklar231.579 39.929İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 231.579 39.929Stoklar11 532.926.026 208.394.562Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 867.782.413 1.018.634.794Maddi Duran Varlıklar12 537.191 500.220Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.794.751 14.698.460Şerefiye2,14 14.631.400 14.631.400Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 163.351 67.060Peşin Ödenmiş Giderler8 228.093.152 269.552.670Diğer Duran Varlıklar9 77.829.277 64.621.084TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.724.945.302 1.688.865.654TOPLAM VARLIKLAR2.928.981.416 1.781.467.349KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 99.310.876İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 0 70.411.095İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 0 28.899.781Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları105.675.256 85.175.651İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 35.358.932 58.983.479İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 70.316.324 26.192.172Ticari Borçlar188.879.050 58.500.840İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,6 126.284.247 21.028İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 62.594.803 58.479.812Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar174.043 137.615Diğer Borçlar432.885 421.900İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 432.885 421.900Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)727.821.241 2.140.027İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3,17 727.008.300 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 812.941 2.140.027Kısa Vadeli Karşılıklar576.087 510.144Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 576.087 510.144Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 1.750.156 824.454ARA TOPLAM1.025.308.718 247.021.507TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.025.308.718 247.021.507UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar289.165.205 151.006.817İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 258.369.234 66.994.795İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 30.795.971 84.012.022Ticari Borçlar126.250.000 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,6 126.250.000 0Diğer Borçlar16.247.091 10.147.222İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 16.247.091 10.147.222Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27.096.800 309.245.000İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3,17 0 299.990.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 27.096.800 9.255.000Uzun Vadeli Karşılıklar438.358 386.188Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 438.358 386.188TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER459.197.454 470.785.227TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.484.506.172 717.806.734ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.444.475.244 1.063.660.615Ödenmiş Sermaye18 460.000.000 230.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 21.599.008 21.599.008Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 278.977.708 246.731.349Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.176 10.665Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.176 10.665Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -13.176 10.665Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.055.996 9.055.996Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları556.263.597 460.111.329Net Dönem Karı veya Zararı118.592.111 96.152.268TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.444.475.244 1.063.660.615TOPLAM KAYNAKLAR2.928.981.416 1.781.467.349Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 77.714.452 21.930.864Satışların Maliyeti19 -53.532.596 -14.378.728TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.181.856 7.552.136BRÜT KAR (ZARAR)24.181.856 7.552.136Genel Yönetim Giderleri20 -14.617.561 -11.011.310Pazarlama Giderleri20 -3.009.036 -1.951.209Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 92.944.085 101.595.982Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -11.033.049 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)88.466.295 96.185.599FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)88.466.295 96.185.599Finansman Gelirleri23 41.858.909 7.091.338Finansman Giderleri23 -11.733.093 -7.124.669SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)118.592.111 96.152.268Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)118.592.111 96.152.268DÖNEM KARI (ZARARI)118.592.111 96.152.268Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları118.592.111 96.152.268Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi Pay Başına Kazanç 25 0,30160000 0,42250000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-23.841 55.504Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.841 55.504Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-23.841 55.504TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)118.568.270 96.207.772Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları118.568.270 96.207.772http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909480BIST