***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler230.000.000 21.599.008 246.731.349 10.665 10.665 9.055.996 460.111.329 96.152.268 1.063.660.615 1.063.660.615Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler96.152.268 -96.152.268 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.318 -8.318 35.744.272 35.735.954 35.735.954Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı230.000.000 32.246.359 262.246.359 262.246.359Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılmasıine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler460.000.000 21.599.008 278.977.708 2.347 2.347 9.055.996 556.263.597 35.744.272 1.361.642.928 1.361.642.928Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler460.000.000 21.599.008 278.977.708 -13.176 -13.176 9.055.996 556.263.597 118.592.111 1.444.475.244 1.444.475.244Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.725.408 115.866.703 -118.592.111 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-157.050 -157.050 52.947.401 52.790.351 52.790.351Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı540.000.000 22.140.628 -40.000.000 522.140.628 522.140.628Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000.000 21.599.008 301.118.336 -170.226 -170.226 11.781.404 632.130.300 52.947.401 2.019.406.223 2.019.406.223Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-117.003.429 -11.699.203Dönem Karı (Zararı)52.947.401 35.744.272Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-61.914.935 -22.402.330Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 191.910 56.565Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16,6,4 428.124 103.277Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 -60.868.741 -652.128Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.666.228 -21.910.044Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10,21 -1.666.228 -21.910.044Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-108.011.255 -25.023.780Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.241.579 -8.875.798Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.976 -3.798.947Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-157.857.260 31.419.961Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12.942.730 1.975.909Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.165.637 -48.874.820Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.342.395 6.888.014İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.502.914 -3.758.099Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-116.978.789 -11.681.838Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -24.640 -17.365YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-140.664.906 -6.937.460Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -422.266 -239.839Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -43.998 -56.512Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -378.268 -183.327Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-140.242.640 -6.697.621Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI526.243.347 324.360.989Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.140.628 32.246.359Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.140.628 32.246.359İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri500.000.000 230.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 349.500.000Kredilerden Nakit Girişleri26 0 349.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-57.830.044 -291.663.222Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları26 -57.830.044 -291.663.222Ödenen Faiz-8.741.019 -1.611.904Alınan Faiz70.673.782 5.889.756YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)268.575.012 305.724.326NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)268.575.012 305.724.326DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 806.766.236 783.660DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.075.341.248 306.507.986Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.087.840.208 820.021.801Ticari Alacaklar5.664.551 8.311.723İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 5.664.551 8.311.723Diğer Alacaklar911.601 879.568İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 911.601 879.568Stoklar11 470.220.451 321.093.621Peşin Ödenmiş Giderler8 36.229.339 49.172.069Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 3.533.454 2.742.272Diğer Dönen Varlıklar9 1.824.888 1.815.060ARA TOPLAM1.606.224.492 1.204.036.114TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.606.224.492 1.204.036.114DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.032.213 2.750.913İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.032.213 2.750.913Diğer Alacaklar217.522 231.579İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 217.522 231.579Stoklar11 541.656.456 532.926.026Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 1.009.691.281 867.782.413Maddi Duran Varlıklar12 459.929 537.191Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.102.369 14.794.751Şerefiye14 14.631.400 14.631.400Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 470.969 163.351Peşin Ödenmiş Giderler8 228.093.152 228.093.152Diğer Duran Varlıklar9 115.542.106 77.829.277TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.911.795.028 1.724.945.302TOPLAM VARLIKLAR3.518.019.520 2.928.981.416KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları94.451.009 105.675.256İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3,5 69.427.936 35.358.932İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 25.023.073 70.316.324Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar235.838.413 188.879.050İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,6 126.438.698 126.284.247İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 109.399.715 62.594.803Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar215.230 174.043Diğer Borçlar27.022.371 432.885İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 27.022.371 432.885Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)800.766.596 727.821.241İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3,17 800.636.733 727.008.300İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 129.863 812.941Kısa Vadeli Karşılıklar784.682 576.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 784.682 576.087Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 6.614.438 1.750.156ARA TOPLAM1.165.692.739 1.025.308.718TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.165.692.739 1.025.308.718UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar242.866.825 289.165.205İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3,5 222.413.877 258.369.234İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 20.452.948 30.795.971Ticari Borçlar63.125.000 126.250.000İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,6 63.125.000 126.250.000Diğer Borçlar0 16.247.091İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 0 16.247.091Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26.203.624 27.096.800İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 26.203.624 27.096.800Uzun Vadeli Karşılıklar725.109 438.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 725.109 438.358TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER332.920.558 459.197.454TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.498.613.297 1.484.506.172ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.019.406.223 1.444.475.244Ödenmiş Sermaye18 1.000.000.000 460.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 21.599.008 21.599.008Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 301.118.336 278.977.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-170.226 -13.176Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-170.226 -13.176Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -170.226 -13.176Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.781.404 9.055.996Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları632.130.300 556.263.597Net Dönem Karı veya Zararı52.947.401 118.592.111TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.019.406.223 1.444.475.244TOPLAM KAYNAKLAR3.518.019.520 2.928.981.416Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.772.867 57.951.218 892.038 28.406.439Satışların Maliyeti19 -511.748 -40.873.686 -254.262 -19.201.996TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.261.119 17.077.532 637.776 9.204.443BRÜT KAR (ZARAR)1.261.119 17.077.532 637.776 9.204.443Genel Yönetim Giderleri20 -9.449.200 -7.311.632 -5.908.268 -4.459.722Pazarlama Giderleri20 -1.262.703 -1.786.047 -1.033.580 -814.986Araştırma ve Geliştirme Giderleri-498.337 -178.736 -124.293 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.303.730 27.543.871 880.049 26.683.693ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-7.645.391 35.344.988 -5.548.316 30.613.428FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-7.645.391 35.344.988 -5.548.316 30.613.428Finansman Gelirleri23 69.917.177 7.022.109 33.104.070 6.376.823Finansman Giderleri23 -9.324.385 -6.622.825 -4.499.490 -4.182.722SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)52.947.401 35.744.272 23.056.264 32.807.529SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)52.947.401 35.744.272 23.056.264 32.807.529DÖNEM KARI (ZARARI)52.947.401 35.744.272 23.056.264 32.807.529Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları52.947.401 35.744.272 23.056.264 32.807.529Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi Pay Başına Kazanç 25 0,09500000 0,12500000 0,03800000 0,10800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-157.050 -8.318 -91.385 26.966Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -157.050 -8.318 -91.385 26.966Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-157.050 -8.318 -91.385 26.966TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.790.351 35.735.954 22.964.879 32.834.495Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları52.790.351 35.735.954 22.964.879 32.834.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955553BIST