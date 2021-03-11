***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimiz 2020 Yılı Genel Kurul Faaliyet Raporu eklenmiştir.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 08.03.2021Genel Kurul Tarihi 02.04.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Nutuk Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara yetki verilmesi,3 - 2020 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması,5 - 2020 Yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,6 - 2019 Yılı Geçmiş Yıl Zararının Olağanüstü Yedekler hesabında yer alan geçmiş yıl karlarından mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun onayına sunulması,7 - 2020 Yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,8 - Esas Sözleşmenin Madde 10 "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" bölümünde değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurulun onayına sunulması,10 - Yönetim Kurulu aylık ücretlerinin karara bağlanması,11 - İlgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Firmasının seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurulun bilgilendirilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi,15 - Dilek ve temenniler,16 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 GK DAVET Ve VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - İlan MetniEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 Genel Kurul Faaliyet Raporu 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 2020 GK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ GEREĞİ EK AÇIKLAMALAR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. Maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. ve 20. Maddeleri gereğince 2 Nisan 2021 Cuma günü saat 10:00'da Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Nutuk Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki Şirket Genel Müdürlüğü'nde ekte yer alan gündemle yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917532BIST