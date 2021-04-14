***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.04.2021 17:16
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 08.03.2021
Genel Kurul Tarihi 02.04.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Nutuk Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara yetki verilmesi,
3 - 2020 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2020 Yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6 - 2019 Yılı Geçmiş Yıl Zararının Olağanüstü Yedekler hesabında yer alan geçmiş yıl karlarından mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun onayına sunulması,
7 - 2020 Yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Esas Sözleşmenin Madde 10 "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" bölümünde değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurulun onayına sunulması,
10 - Yönetim Kurulu aylık ücretlerinin karara bağlanması,
11 - İlgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Firmasının seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
15 - Dilek ve temenniler,
16 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 GK DAVET Ve VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 Genel Kurul Faaliyet Raporu 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 2020 GK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ GEREĞİ EK AÇIKLAMALAR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 02 Nisan 2021 tarihli Şirketimiz 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 14.04.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı 02042021.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 02042021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
02 Nisan 2021 tarihli Şirketimiz 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928126
BIST