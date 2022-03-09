***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti ve Faaliyet RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Faaliyet Raporu ve inglizce belgeler eklenmiştir.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 03.03.2022Genel Kurul Tarihi 31.03.2022Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Nutuk Sokak No:4 Ümraniye İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara yetki verilmesi3 - 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması5 - 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,6 - Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ile ilgili olarak Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması7 - Esas Sözleşmenin 3.,10.,12.,15.,19., 21. ve 24. Maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin tadil metinlerinin Genel Kurul'un onayına sunulması8 - 2021 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurulun onayına sunulması10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi11 - Bağımsız Denetim Firması seçiminin onaylanması12 - Bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurulun bilgilendirilmesi13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi15 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 GK BİLGİLENDİRME DOSYASI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 TADİL METNİ ONAYLI (2).pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 2021 GK BİLGİLENDİRME TADİL METİN EKLİ ENG.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 2021 GENEL KURUL FAALİYET RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. Maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. ve 20. Maddeleri gereğince 31 Mart 2022 Perşembe günü saat 14:30'da Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Nutuk Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki Şirket Genel Müdürlüğü'nde, ekte yer alan gündemle yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008840BIST