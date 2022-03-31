***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2022 20:08
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 03.03.2022
Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Nutuk Sokak No:4 Ümraniye İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara yetki verilmesi
3 - 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması
5 - 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6 - Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ile ilgili olarak Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması
7 - Esas Sözleşmenin 3.,10.,12.,15.,19., 21. ve 24. Maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin tadil metinlerinin Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - 2021 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurulun onayına sunulması
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi
11 - Bağımsız Denetim Firması seçiminin onaylanması
12 - Bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurulun bilgilendirilmesi
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi
15 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 GK BİLGİLENDİRME DOSYASI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 TADİL METNİ ONAYLI (2).pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 2021 GK BİLGİLENDİRME TADİL METİN EKLİ ENG.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 2021 GENEL KURUL FAALİYET RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 31 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 31032022 Hazır Bulunanlar.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 31032022 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
31 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014782
BIST