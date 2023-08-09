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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.08.2023 21:15
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 12.07.2023
Genel Kurul Tarihi 09.08.2023
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6 - Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ile ilgili olarak Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - 2022 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Şirketimiz iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışının Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurulun onayına sunulması,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,
11 - Bağımsız Denetim Firması seçiminin onaylanması,
12 - 124 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve onaylanması,
13 - Bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
16 - Dilekler ve kapanış,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 GK BİLGİLENDİRME tr.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2022 GK BİLGİLENDİRME ing.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 9 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TOPLANTI TUTANAĞI İMZALI 09082023 KAP.pdf - Tutanak
EK: 2 TOPLANTI TUTANAĞI 09082023 EN pdf.pdf - Tutanak
EK: 3 hazirun kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4 Bakanlık Onaylı Tadil Metni KST. KAP.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
09 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183224


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Cumhuriyet 11.414 11.586 -23,00  
Tam 11.096 11.221 -46,00  
Yarım 5.557 5.636 -24,00  
Çeyrek 2.778 2.818 -12,00  
Gümüş.Ons 22,67 22,70 -0,09  
Gümüş Gr. 19,70 19,71 -0,06  
B. Petrol 87,47 87,47 1,30  
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