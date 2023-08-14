***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 12.07.2023Genel Kurul Tarihi 09.08.2023Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B Giriş Kat Konferans Salonu Ümraniye/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara yetki verilmesi,3 - 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması,5 - 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,6 - Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ile ilgili olarak Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,7 - 2022 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,8 - Şirketimiz iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışının Genel Kurul'un onayına sunulması,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurulun onayına sunulması,10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,11 - Bağımsız Denetim Firması seçiminin onaylanması,12 - 124 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve onaylanması,13 - Bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurulun bilgilendirilmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi,16 - Dilekler ve kapanış,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımSermaye Artırımı/AzaltımıKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 GK BİLGİLENDİRME tr.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2022 GK BİLGİLENDİRME ing.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 9 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüSermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildiKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 14.08.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TOPLANTI TUTANAĞI İMZALI 09082023 KAP.pdf - TutanakEK: 2 TOPLANTI TUTANAĞI 09082023 EN pdf.pdf - TutanakEK: 3 hazirun kap.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 4 Bakanlık Onaylı Tadil Metni KST. KAP.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalar09 Ağustos 2023 tarihinde tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı karaları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Ağustos 2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185153BIST