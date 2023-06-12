***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 1.750.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.145.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %50 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 1.717.500.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08 Haziran 2023 tarihli ve 31/669 sayılı toplantısında uygun bulunmuş ve 2023/32 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur. Bu kapsamda Kurulun 12 Haziran 2023 tarihli ve E-12233903-340.05.05-38543 sayılı yazısı ile ihraç edilecek paylara ilişkin izahameye de onay verilmiştir. Onaylı izahname ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158033BIST