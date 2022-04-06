***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan Artışının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.02.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 11.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 06.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının 1.000.000.000,-TL‘den 1.750.000.000,-TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01 Mart 2022 tarih ve E-12233903-340.08-17961 sayılı yazısı ile uygun görülerek Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden 03.03.2022 tarih ve 72518510 sayılı yazıları ile ön izinleri alınmış olan, Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinde yapılan ve ekte yer alan değişiklikler31 Mart 2022 tarihli Genel Kurul'da onaylanmış olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 TB ONAY 03032022_compressed.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016497BIST