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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2022 15:52
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan Artışının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 11.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 06.04.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının 1.000.000.000,-TL‘den 1.750.000.000,-TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01 Mart 2022 tarih ve E-12233903-340.08-17961 sayılı yazısı ile uygun görülerek Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden 03.03.2022 tarih ve 72518510 sayılı yazıları ile ön izinleri alınmış olan, Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinde yapılan ve ekte yer alan değişiklikler
31 Mart 2022 tarihli Genel Kurul'da onaylanmış olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TB ONAY 03032022_compressed.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016497


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