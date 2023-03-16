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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.03.2023 19:57
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Yönetim Kurulu Kararı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.750.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Mart 2023 tarihli toplantısında
Kayıtlı Sermaye Tavanının, yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere1.750.000.000,-TL'den 5.000.000.000,-TL'ye artırılmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
EK: 2 Tadil Metni ing.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125706


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