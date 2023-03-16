***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Yönetim Kurulu Kararı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.750.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Mart 2023 tarihli toplantısındaKayıtlı Sermaye Tavanının, yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere1.750.000.000,-TL'den 5.000.000.000,-TL'ye artırılmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfEK: 2 Tadil Metni ing.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125706BIST