***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.03.2023 19:57
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Yönetim Kurulu Kararı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.750.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Mart 2023 tarihli toplantısında
Kayıtlı Sermaye Tavanının, yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere1.750.000.000,-TL'den 5.000.000.000,-TL'ye artırılmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
EK: 2 Tadil Metni ing.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125706
BIST
18:055.230
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 108,01
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.231
En Düşük
5.130
18:0519,0069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0176
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,0069
En Düşük
18,9692
18:0520,1667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0278
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1874
En Düşük
20,0865
18:051.172,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.172,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.173,03
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|24,86
|78.090.123
|% 10,00
|
|MARKA
|11,77
|14.429.423
|% 10,00
|
|TBORG
|37,62
|2.532.842
|% 10,00
|
|BRKVY
|27,06
|41.475.107
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|1.251.913.382
|% 9,99
|
|PENTA
|23,30
|685.053.088
|% -8,84
|
|IDEAS
|29,24
|43.889.419
|% -7,47
|
|ALCTL
|67,55
|82.520.735
|% -6,31
|
|RAYSG
|19,39
|11.191.407
|% -5,41
|
|KLRHO
|18,85
|29.690.680
|% -4,46
|
|ASTOR
|59,00
|5.373.690.573
|% 9,97
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|SASA
|115,50
|3.761.014.860
|% 1,05
|
|EREGL
|39,72
|3.689.293.061
|% 2,95
|
|THYAO
|132,20
|3.086.606.955
|% 0,99
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|YKBNK
|11,36
|2.109.807.511
|% 2,16
|
|EKGYO
|7,21
|1.297.511.944
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,88
|2.223.782.807
|% 1,51
|
|KRDMD
|20,08
|2.003.698.820
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9995
|19,0069
|% 0,09
|
|Euro
|20,1524
|20,1667
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,9187
|23,0336
|% -0,11
|
|Frank
|20,3595
|20,4822
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0414
|5,0667
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|1,00
|
|Altın Gr.
|1.172
|1.172
|1,02
|
|Cumhuriyet
|7.889
|8.008
|3,00
|
|Tam
|7.877
|7.989
|24,00
|
|Yarım
|3.862
|3.909
|11,00
|
|Çeyrek
|1.931
|1.954
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,72
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|0,93
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 5, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 55, 689.00 milyon TL de
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17:59GOKNR
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.48 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 963, 850 adet işlem
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17:57OZSUB
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17:56BIMAS
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