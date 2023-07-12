***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.07.2023 12:28
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı SPK onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.750.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 07.06.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.07.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının, 1.750.000.000,-TL'den 5.000.000.000,-TL'ye artırılmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru sonucunda esas sözleşmenin ekteki tadil metninde yer aldığı şekliyle değiştirilmesi hususu, Kurulun 07 Temmuz 2023 tarih ve E-12233903-340.08-39318 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170825
BIST