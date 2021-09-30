***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
30.09.2021 16:36
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
23/06/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
23/06/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
30/09/2021
Açıklama
Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notu 30.09.2021 tarihi itibarıyla Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ tarafından 8,28 olarak belirlenmiştir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
82,53 84,19 80,83 82,86 8,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965898
BIST
17:071.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,79
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.386
17:078,8782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0388
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8616
17:0710,2964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0593
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2780
17:07498,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,31
|Açılış
|: 498,13
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
498,57
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler17:07
|VBTYZ
|20,74
|53.634.043
|% 9,97
|
|ATAGY
|4,32
|26.960.281
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.123.742
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|DGATE
|13,36
|18.437.838
|% 8,53
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.348.350
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.213.836
|% -9,93
|
|AKFGY
|4,50
|6.307.163
|% -7,98
|
|GARFA
|12,08
|4.410.953
|% -6,86
|
|GARAN
|9,18
|1.634.290.423
|% 1,32
|
|THYAO
|13,98
|891.516.692
|% 1,45
|
|TUPRS
|114,80
|803.069.129
|% 1,86
|
|SISE
|8,25
|745.701.218
|% 0,98
|
|AKBNK
|5,33
|649.830.834
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,39
|548.545.055
|% 0,84
|
|GARAN
|9,18
|1.634.290.423
|% 1,32
|
|AKBNK
|5,33
|649.830.834
|% 1,72
|
|SISE
|8,25
|745.701.218
|% 0,98
|
|KRDMD
|6,43
|557.576.461
|% 1,90
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8756
|8,8782
|% -0,44
|
|Euro
|10,2878
|10,2964
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,9329
|11,9927
|% 0,02
|
|Frank
|9,4553
|9,5123
|% -0,44
|
|Riyal
|2,3601
|2,3720
|% -0,37
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|20,99
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,31
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|21,00
|
|Tam
|3.282
|3.365
|27,26
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|13,19
|
|Çeyrek
|796
|814
|6,59
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,88
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|0,08
|
|B. Petrol
|76,86
|76,86
|-1,23
|
Seans Raporu
17:07
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17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, BIMAS, GUBRF
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17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 41 artarak (% 1.02 ) 1, 234
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17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDATA, KERVN, ATAGY
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17:21
DGATE, TTRAK, KARYE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:21
BOBET, YEOTK, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında