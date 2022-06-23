***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
23.06.2022 15:55
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/06/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
23/06/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
23/06/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
30/09/2022
Açıklama
Şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ arasında 23 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıl süreli Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Sözleşmesi bugün itibarıyla imzalanarak yenilenmiştir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038895
BIST
17:122.542
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -32,52
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.542
17:1217,3760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0362
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3781
En Düşük
17,3014
17:1218,3086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0215
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:121.028,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.028,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler17:12
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.467.795
|% 9,95
|
|OYYAT
|24,36
|62.964.278
|% 9,93
|
|VKING
|6,32
|6.404.656
|% 9,91
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|50,85
|2.614.752.751
|% -2,31
|
|SISE
|21,74
|1.380.752.966
|% -2,07
|
|EREGL
|27,64
|1.363.231.001
|% -1,99
|
|ODAS
|3,26
|1.099.300.534
|% 3,49
|
|SASA
|45,06
|1.094.101.496
|% -0,09
|
|ODAS
|3,26
|1.099.300.534
|% 3,49
|
|YKBNK
|4,77
|958.584.878
|% -3,05
|
|TSKB
|2,17
|322.999.763
|% -3,98
|
|AKBNK
|8,82
|1.089.988.918
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,60
|310.934.154
|% -1,52
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3584
|17,3760
|% 0,21
|
|Euro
|18,2799
|18,3086
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,2312
|21,3377
|% 0,25
|
|Frank
|18,0378
|18,1465
|% 0,49
|
|Riyal
|4,6115
|4,6347
|% 0,20
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|3,98
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|4,86
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.823
|6.923
|5,00
|
|Yarım
|3.350
|3.386
|2,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.693
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,41
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,89
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 76 kaybederek (% -1.16 ) 2, 278
-
17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYYAT, LIDFA, UFUK, MAKIM, VKING
-
17:27
OLMK, KONYA, GESAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
ISKUR, SNKRN, IHAAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 116 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 133 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 20 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem