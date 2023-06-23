***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
23.06.2023 15:23
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ AŞ
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
23/06/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
23/06/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
30/09/2022
Açıklama
Şirketimiz ile DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ AŞ arasında imzalanan Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Sözleşmesi uyarınca belirlenecek not 23 Eylül 2023 tarihine kadar KAP'ta açıklanacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161841
BIST