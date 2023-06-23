***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıDRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ AŞSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi23/06/2023Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi23/06/2024Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi30/09/2022AçıklamaŞirketimiz ile DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ AŞ arasında imzalanan Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Sözleşmesi uyarınca belirlenecek not 23 Eylül 2023 tarihine kadar KAP'ta açıklanacaktır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161841BIST