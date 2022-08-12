***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi 100 parsel / 21.000 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08.08.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli125.000.000 TL+KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)5,73%Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)10,92%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,95%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)4,95%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)50,35%Alım KoşullarıPeşin ödemeİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih12.08.2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriKonut alanından oluşan proje geliştirilmesi amacıyla alınmaktadır.Karşı TarafAC Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiEkspertiz RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası27.07.2022-VAKIF_GYO_2022_1Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıARGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK AŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar130.523.774-TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmiştir.AçıklamalarŞirketimizce, İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi 100 parselde yer alan 21.000 m² alanlı gayrimenkul, AC Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'den 125.000.000,- TL +KDV bedelle satın alınmıştır. Açıklamamız ekinde yer alan değerleme raporunun 6.4 ve 6.7 maddeleri uyarınca, taşınmaz üzerinde yer alan ipoteklerin fekki sonrasında, değerleme raporu revize edilerek yeniden KAP'ta açıklanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055100BIST