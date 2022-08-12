***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
12.08.2022 17:32
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi 100 parsel / 21.000 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.08.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
125.000.000 TL+KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
5,73%
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
10,92%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,95%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
4,95%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
50,35%
Alım Koşulları
Peşin ödeme
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12.08.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Konut alanından oluşan proje geliştirilmesi amacıyla alınmaktadır.
Karşı Taraf
AC Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Ekspertiz Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
27.07.2022-VAKIF_GYO_2022_1
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
ARGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK AŞ
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
130.523.774-TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
Şirketimizce, İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi 100 parselde yer alan 21.000 m² alanlı gayrimenkul, AC Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'den 125.000.000,- TL +KDV bedelle satın alınmıştır. Açıklamamız ekinde yer alan değerleme raporunun 6.4 ve 6.7 maddeleri uyarınca, taşınmaz üzerinde yer alan ipoteklerin fekki sonrasında, değerleme raporu revize edilerek yeniden KAP'ta açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055100
BIST