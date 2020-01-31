***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından-Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin 2020 yılı değerleme çalışmalarının yürütülmesi adına "GALATA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ AŞ" firmasından,-Şirketimiz portföyünde yer almayıp, 2020 yılı içerisinde değerlemeye konu olabilecek gayrimenkuller için değerleme çalışmaları yaptırılması adına "GALATA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ AŞ" ve "YETKİN GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK AŞ" firmalarındanhizmet alınması hususunda karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816195BIST