***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz gayrimenkul portföyünde yer alan İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 8601 Ada 1 Parsel'de bulunan arsa üzerinde yapılacak olan, 185.100.000 TL + KDV Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri ve Satış Toplam Gelirinin artması halinde artan toplam gelir üzerinden %30 pay tutarında hasılat garantisi olan İzmir Konak Karma Projesi'nin Yapı Ruhsatı 16 Nisan 2020 tarihinde alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839261BIST