***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2020 12:13
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz gayrimenkul portföyünde yer alan İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 8601 Ada 1 Parsel'de bulunan arsa üzerinde yapılacak olan, 185.100.000 TL + KDV Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri ve Satış Toplam Gelirinin artması halinde artan toplam gelir üzerinden %30 pay tutarında hasılat garantisi olan İzmir Konak Karma Projesi'nin Yapı Ruhsatı 16 Nisan 2020 tarihinde alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839261
BIST
15:0698.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 222,74
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.281
15:066,9242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0074
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9496
En Düşük
6,8741
15:067,5179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0194
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
15:06375,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,61
|Açılış
|: 375,52
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
376,84
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|BIZIM
|12,23
|78.217.952
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.182.650
|% 9,98
|
|DOKTA
|26,46
|21.653.828
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.237.295
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,78
|144.913.108
|% -8,25
|
|SANFM
|7,00
|7.940.994
|% -6,42
|
|THYAO
|10,53
|465.709.074
|% 0,10
|
|PETKM
|3,44
|231.430.283
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,00
|182.513.444
|% -0,50
|
|ULUUN
|7,97
|153.582.053
|% 9,63
|
|ARDYZ
|20,86
|153.063.631
|% 7,47
|
|YKBNK
|2,00
|182.513.444
|% -0,50
|
|ODAS
|1,49
|107.989.373
|% 1,36
|
|TSKB
|0,99
|64.328.948
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,21
|74.844.934
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,06
|64.323.525
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5807
|8,6237
|% -0,67
|
|Frank
|7,1181
|7,1610
|% -0,32
|
|Riyal
|1,8401
|1,8494
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|2,66
|
|Altın Gr.
|375
|376
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.468
|-55,10
|
|Tam
|2.485
|2.544
|-52,90
|
|Yarım
|1.207
|1.236
|-27,60
|
|Çeyrek
|605
|618
|-13,70
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,24
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|26,29
|26,29
|-1,79
|
Seans Raporu
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15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 2 artarak (% 0.01 ) 92, 924
-
15:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, MARKA, EGCYO, DENGE, EKIZ, COSMO, DESPC, RODRG, DIRIT, EGCYH
-
15:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BTCIM, UZERB, BJKAS, SANKO
-
15:22
COSMO, LIDFA, TGSAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:22
PGSUS, UZERB, SANFM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında