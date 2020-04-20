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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.04.2020 12:13
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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz gayrimenkul portföyünde yer alan İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 8601 Ada 1 Parsel'de bulunan arsa üzerinde yapılacak olan, 185.100.000 TL + KDV Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri ve Satış Toplam Gelirinin artması halinde artan toplam gelir üzerinden %30 pay tutarında hasılat garantisi olan İzmir Konak Karma Projesi'nin Yapı Ruhsatı 16 Nisan 2020 tarihinde alınmıştır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839261


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Riyal 1,8401 1,8494 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.686 1.687 2,66  
Altın Gr. 375 376 0,42  
Cumhuriyet 2.414 2.468 -55,10  
Tam 2.485 2.544 -52,90  
Yarım 1.207 1.236 -27,60  
Çeyrek 605 618 -13,70  
Gümüş.Ons 15,21 15,24 0,03  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,01  
B. Petrol 26,29 26,29 -1,79  
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