***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2020 18:01
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzmir Konak Karma Projesine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Madde 22 (d) uyarınca hazırlatılan değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848172
BIST
18:05107.266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.745,72
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.372
En Düşük
106.357
18:056,8087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0116
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
18:057,5785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0125
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6054
En Düşük
7,5388
18:05380,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,26
|Açılış
|: 380,46
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.418.737
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|399.598
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|272.457
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|176.971
|% 9,99
|
|GLBMD
|5,40
|7.537.908
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|1.015.431
|% -10,00
|
|AYCES
|25,16
|677.541
|% -7,09
|
|AVTUR
|2,00
|7.212.522
|% -6,54
|
|CMBTN
|68,50
|3.795.567
|% -6,36
|
|ARDYZ
|27,90
|52.109.191
|% -5,81
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|ASELS
|31,90
|1.187.846.891
|% 5,70
|
|THYAO
|12,76
|928.637.076
|% 1,27
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,38
|404.596.431
|% 2,59
|
|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4739
|8,5164
|% 0,93
|
|Frank
|7,0580
|7,1005
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8094
|1,8185
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|7,75
|
|Altın Gr.
|380
|381
|1,27
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.505
|31,20
|
|Tam
|2.537
|2.577
|27,90
|
|Yarım
|1.238
|1.262
|21,30
|
|Çeyrek
|619
|629
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,25
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,00
|0,08
|
|B. Petrol
|38,27
|38,27
|0,43
|