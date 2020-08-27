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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.08.2020 16:00
GÜNCEL HABERLER



***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.05.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 30 Mayıs 2018 tarihindeki kamuyu aydınlatma platformunda duyurmuş olduğu, Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Güvenevler Mah., 5155 Ada, 2 Parselde kain, tapuda, Şireci - Acarsan İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ adına kayıtlı taşınmaz üzerinde, adı geçen firma tarafından geliştirilen projeye SPK'nın III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tebliği'nin "Yatırım Faaliyetleri ve Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Sınırlamalar" başlıklı 22. Maddesinin ç bendi uyarınca, mülkiyet edinme gayesi olmaksızın yatırım yapılması amacıyla, 3 yıl süreli hasılat paylaşımlı ortak girişim sözleşmesi sona erdirilmiştir.
    
Bu kapsamda, adı geçen firma tarafından Sözleşmeden kaynaklı anapara, faiz ve kar payı dahil 154.650.086,27 TL  tutarlık alacağımız defaten ödenmiş ve söz konusu ödeme 27/08/2020 tarihinde Şirketimiz hesaplarına geçmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871411


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ULAS 2,64 1.949.315 % 10,00  
RAYSG 7,59 15.961.721 % 10,00  
GYHOL 24,20 6.734.497 % 10,00  
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Yarım 1.464 1.502 -4,55  
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