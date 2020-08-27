***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2020 16:00
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.05.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Mayıs 2018 tarihindeki kamuyu aydınlatma platformunda duyurmuş olduğu, Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Güvenevler Mah., 5155 Ada, 2 Parselde kain, tapuda, Şireci - Acarsan İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ adına kayıtlı taşınmaz üzerinde, adı geçen firma tarafından geliştirilen projeye SPK'nın III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tebliği'nin "Yatırım Faaliyetleri ve Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Sınırlamalar" başlıklı 22. Maddesinin ç bendi uyarınca, mülkiyet edinme gayesi olmaksızın yatırım yapılması amacıyla, 3 yıl süreli hasılat paylaşımlı ortak girişim sözleşmesi sona erdirilmiştir.
Bu kapsamda, adı geçen firma tarafından Sözleşmeden kaynaklı anapara, faiz ve kar payı dahil 154.650.086,27 TL tutarlık alacağımız defaten ödenmiş ve söz konusu ödeme 27/08/2020 tarihinde Şirketimiz hesaplarına geçmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871411
BIST
16:031.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 8,02
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.111
En Düşük
1.104
16:037,3323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0301
|Açılış
|: 7,3570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3778
En Düşük
7,3109
16:038,7115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7373
En Düşük
8,6575
16:03457,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -5,19
|Açılış
|: 457,56
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
455,89
BIST En Aktif Hisseler16:03
|KLGYO
|5,83
|44.039.091
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.949.315
|% 10,00
|
|RAYSG
|7,59
|15.961.721
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|6.734.497
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|2.178.063
|% 10,00
|
|BMELK
|5,31
|836.810
|% -10,00
|
|NIBAS
|14,51
|2.482.977
|% -6,39
|
|MNDRS
|3,10
|25.675.459
|% -4,91
|
|DMSAS
|5,65
|158.477.552
|% -4,88
|
|PRKME
|4,38
|181.781.399
|% -4,78
|
|GUSGR
|6,66
|769.141.169
|% 1,22
|
|GARAN
|7,00
|697.283.294
|% 1,45
|
|SISE
|6,21
|494.814.386
|% -0,64
|
|FENER
|24,76
|481.724.761
|% 7,47
|
|TUPRS
|82,95
|473.882.549
|% 0,85
|
|SKBNK
|1,46
|272.125.020
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,86
|285.686.257
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|243.582.959
|% 1,93
|
|GUSGR
|6,66
|769.141.169
|% 1,22
|
|PETKM
|4,00
|453.110.521
|% -0,74
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3222
|7,3323
|% -0,41
|
|Euro
|8,6990
|8,7115
|% -0,08
|
|Sterlin
|9,6614
|9,7099
|% -0,40
|
|Frank
|8,0384
|8,0868
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9484
|1,9582
|% -0,47
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-13,04
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-4,62
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|-14,00
|
|Tam
|3.029
|3.104
|-9,40
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-4,55
|
|Çeyrek
|734
|751
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,23
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,09
|
|B. Petrol
|45,92
|45,92
|-0,24
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:15OZKGY
Yüzde 4.21 oranında artışla 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 799, 396 adet işlem
-
16:15OZKGY
Yüzde 4.21 oranında artışla 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 799, 396 adet işlem
-
16:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 72 artarak (% 0.54 ) 1, 253
-
16:13XU100
Endeks 1, 107 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 10, 231.00 milyon TL de
-
16:13OYLUM
Yüzde 8.33 oranında artışla 3.38 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 862, 964 adet işlem