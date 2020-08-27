***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.05.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30 Mayıs 2018 tarihindeki kamuyu aydınlatma platformunda duyurmuş olduğu, Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Güvenevler Mah., 5155 Ada, 2 Parselde kain, tapuda, Şireci - Acarsan İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ adına kayıtlı taşınmaz üzerinde, adı geçen firma tarafından geliştirilen projeye SPK'nın III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tebliği'nin "Yatırım Faaliyetleri ve Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Sınırlamalar" başlıklı 22. Maddesinin ç bendi uyarınca, mülkiyet edinme gayesi olmaksızın yatırım yapılması amacıyla, 3 yıl süreli hasılat paylaşımlı ortak girişim sözleşmesi sona erdirilmiştir.Bu kapsamda, adı geçen firma tarafından Sözleşmeden kaynaklı anapara, faiz ve kar payı dahil 154.650.086,27 TL tutarlık alacağımız defaten ödenmiş ve söz konusu ödeme 27/08/2020 tarihinde Şirketimiz hesaplarına geçmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871411BIST