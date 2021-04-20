***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2021 17:28
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çukurambar Mahallesi, 16124/5 ve 16125/4 Ada/Parseller üzerinde geliştirilmekte olan, 216.932,15 m² kapalı inşaat alanına haiz, konut, ofis, ticari ve sosyal donatı alanlarından oluşan karma kullanımlı
"Cubes Ankara Projesi"nin yapı tadilat ruhsatı 20.04.2021 tarihinde alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929690
BIST
18:051.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -11,96
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
18:058,1080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0197
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
18:059,7756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0366
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
18:05464,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,67
|Açılış
|: 464,21
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
464,36
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|19,14
|1.013.482
|% 10,00
|
|JANTS
|709,50
|51.472.130
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,58
|14.357.503
|% 9,99
|
|INVEO
|111,90
|32.562.939
|% 9,92
|
|OYAYO
|8,34
|25.064.105
|% 9,88
|
|SAMAT
|4,23
|17.766.128
|% -10,00
|
|KONTR
|55,35
|16.116.918
|% -10,00
|
|FADE
|14,40
|42.865.843
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|597.941
|% -10,00
|
|TKURU
|265,80
|6.059.600
|% -9,99
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|KOZAL
|109,00
|482.197.038
|% -2,24
|
|QUAGR
|23,64
|428.854.642
|% -9,84
|
|TUREX
|12,99
|229.826.317
|% -7,81
|
|TRGYO
|3,69
|211.638.832
|% 4,24
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|ODAS
|2,72
|171.809.534
|% -9,93
|
|TRGYO
|3,69
|211.638.832
|% 4,24
|
|IHLGM
|1,01
|58.252.678
|% -1,94
|
|ITTFH
|1,87
|99.933.666
|% -5,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1054
|8,1080
|% 0,24
|
|Euro
|9,7664
|9,7756
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,2808
|11,3373
|% 0,05
|
|Frank
|8,8354
|8,8886
|% 0,42
|
|Riyal
|2,1574
|2,1682
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|5,54
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,73
|0,02
|
|B. Petrol
|65,72
|65,72
|-1,33
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 14, 407.00 milyon TL de
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17:58SNGYO
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 052, 205 adet işlem
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17:57CRDFA
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 517, 785 adet işlem
-
17:56YKSLN
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 093, 817 adet işlem
-
17:55AGYO
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835, 063 adet işlem