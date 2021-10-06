***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin % 99 payına sahip olduğu Vakıf GYO ve Obaköy Adi Ortaklığı mülkiyetinde bulunan, İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mahallesi, 15646 ada, 44 parselde kayıtlı arsa üzerinde geliştirilen "Tablo Adalar Projesi (Maltepe Konut Projesi)" için gerçekleştirilen ana yüklenici İhalesi sonucu, 350.000.000,00 TL ile en uygun teklifi veren REC Uluslararası İnş. Yat. San. ve Tic. AŞ ile 06 Ekim 2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967542BIST