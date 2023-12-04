***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2023 18:22
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, 6770 ada, 2 parselde kayıtlı arsa üzerinde geliştirilen "Sancaktepe Karma Projesi" için gerçekleştirilen Ana Yüklenici İhalesi sonucunda, 1.715.000.000,00 TL ile en uygun teklifi veren Cevahir Yapı Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ ile 04 Aralık 2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222104
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|EKOS
|33,00
|137.614.917
|% 10,00
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|FONET
|34,10
|103.397.395
|% 10,00
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|HUBVC
|10,34
|44.741.926
|% 10,00
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|LINK
|231,00
|56.285.296
|% 10,00
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|OZSUB
|27,50
|94.843.878
|% 10,00
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|SODSN
|88,20
|3.752.088
|% -10,00
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|DAPGM
|35,64
|1.081.800.452
|% -10,00
|
|POLTK
|13.657,50
|144.471.083
|% -10,00
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|MRSHL
|1.845,00
|344.434.678
|% -10,00
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|SNPAM
|174,90
|16.339.706
|% -9,98
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|THYAO
|262,00
|10.598.116.441
|% 0,48
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|ISCTR
|22,68
|3.965.273.193
|% 2,81
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|SASA
|53,55
|3.673.797.912
|% 2,39
|
|YKBNK
|20,52
|3.359.360.485
|% 3,53
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|TUPRS
|154,10
|3.293.086.753
|% 0,52
|
|EKGYO
|7,49
|1.681.588.189
|% 1,90
|
|ISCTR
|22,68
|3.965.273.193
|% 2,81
|
|YKBNK
|20,52
|3.359.360.485
|% 3,53
|
|ODAS
|11,29
|1.685.948.034
|% 4,44
|
|ZOREN
|5,01
|596.730.131
|% -0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,8900
|28,9437
|% 0,17
|
|Euro
|31,2969
|31,3165
|% -0,46
|
|Sterlin
|36,3481
|36,5304
|% -0,73
|
|Frank
|32,9650
|33,1636
|% -0,42
|
|Riyal
|7,6850
|7,7235
|% 0,07
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,49
|24,53
|% 0,66
|
|Platin
|919,86
|921,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|976,17
|979,60
|% 0,66
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|Brent Pet.
|78,20
|78,20
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.024,32
|2.024,62
|% 0,66
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