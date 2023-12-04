***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, 6770 ada, 2 parselde kayıtlı arsa üzerinde geliştirilen "Sancaktepe Karma Projesi" için gerçekleştirilen Ana Yüklenici İhalesi sonucunda, 1.715.000.000,00 TL ile en uygun teklifi veren Cevahir Yapı Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ ile 04 Aralık 2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222104BIST