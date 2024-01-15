***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40/3/ç maddesi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında Şirketimiz tarafından 2023 yılı içerisinde gayrimenkul projelerimizde yer alan ünitelerin satışı kapsamında yaklaşık 1,3 milyar TL+KDV tutarında satış işlemi ve portföyde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak, yenilenen sözleşmeler dahil, yıllık kira bedeli toplamı yaklaşık 268,2 milyon TL+KDV olan kiralama işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240394BIST