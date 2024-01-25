***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,Şirketimiz 2024 yılı gayrimenkul değerleme çalışmalarının yürütülmesi adına,Portföyümüzde yer alan ve değerleme yaptırılması gereken her bir gayrimenkul için Arge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ firmasından,Portföyümüze yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek gayrimenkullerde değerleme hizmeti alınması için Arge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ ile Etik Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ firmalarından, hizmet alınması hususuna karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242821BIST