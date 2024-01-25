***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.01.2024 18:09
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,
Şirketimiz 2024 yılı gayrimenkul değerleme çalışmalarının yürütülmesi adına,
Portföyümüzde yer alan ve değerleme yaptırılması gereken her bir gayrimenkul için Arge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ firmasından,
Portföyümüze yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek gayrimenkullerde değerleme hizmeti alınması için Arge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ ile Etik Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ firmalarından, hizmet alınması hususuna karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242821
BIST