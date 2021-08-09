***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.08.2021 16:43
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmesinin 7. Maddesinin Yeni Şeklinin Tescil ve İlanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 500.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Ed İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 177.592.153,174 177.592.153,174 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 Nâma A Grubu, VKGY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRVGYO00088 22.634.294
B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 322.407.846,826 322.407.846,826 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 Hamiline B Grubu, VKGYO(RÜÇHAN), TRRVGYO00096 14.890.656,78
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 500.000.000 500.000.000,000 100,00000 37.524.950,780
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından, süresi içinde satılamayan payların satın alınacağına ilişkin taahhüt verilmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 09.06.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 23.06.2021
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.07.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 12.07.2021
SPK Başvuru Tarihi 18.05.2021
SPK Başvuru Sonucu Değiştirerek Onay
SPK Onay Tarihi 03.06.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 11.06.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 10.06.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 09.08.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 1.000.000.000,-TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış olup, yeni sermayeyi gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09 Ağustos 2021 tarihinde tescil edilmiş ve 09 Ağustos 2021 tarihli, 10383 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YENİ METİN.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956080
BIST