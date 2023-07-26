***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Düzeltme değildir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.750.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.145.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.717.500.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 406.686.030,768 203.343.015,384 50,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 Nâma A Grubu, VKGY4(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRVGYO00112 7.974.236,855B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 738.313.969,232 369.156.984,616 50,00000 1,00 B Grubu B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 Hamiline B Grubu, VKGYO(RÜÇHAN), TRRVGYO00104 1.055.213,835Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 1.145.000.000 572.500.000,000 50,00000 9.029.450,690Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından, süresi içinde satılamayan payların satın alınacağına ilişkin taahhüt verilmiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 13.06.2023Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 27.06.2023Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.06.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 26.07.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.08.2023SPK Başvuru Tarihi 10.04.2023SPK Başvuru Sonucu Değiştirerek OnaySPK Onay Tarihi 08.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 15.06.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 14.06.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 1.750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 1.145.000.000 TL'den 1.717.500.000 TL'ye çıkarılması sebebiyle tadil edilen esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin yeni şekline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Temmuz 2023 tarih ve E-12233903-340.05.05-40091 sayılı yazısı ile uygunluk verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ONAYLI TADİL METNİ 26072023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175570BIST