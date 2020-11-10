***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
10.11.2020 16:43
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 230.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 460.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince hazırlanan "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Denetim Komitesi Raporu" ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887777
BIST
16:491.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 11,38
|Açılış
|: 1.227
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|Önceki Kapanış
|: 1.232
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1.244
En Düşük
1.219
16:498,2182
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|: 8,2600
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|Önceki Kapanış
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8,3887
En Düşük
8,0372
16:499,7098
En Yüksek
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|: 483,01
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508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler16:49
|SEKUR
|11,00
|3.264.825
|% 10,00
|
|ALCAR
|154,00
|43.691.659
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,63
|1.944.838
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.902.014
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.217.848
|% 9,99
|
|CASA
|45,00
|393.809
|% -10,00
|
|RODRG
|10,53
|2.899.944
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,97
|5.813.054
|% -9,97
|
|BLCYT
|7,19
|42.072.237
|% -9,90
|
|BRKO
|1,33
|2.155.673
|% -9,52
|
|THYAO
|11,50
|5.049.572.434
|% 7,68
|
|GARAN
|7,64
|2.939.154.294
|% 2,14
|
|TCELL
|15,39
|1.651.344.924
|% -5,93
|
|PGSUS
|53,05
|1.553.451.264
|% 9,20
|
|TUPRS
|84,45
|1.105.460.645
|% 2,61
|
|THYAO
|11,50
|5.049.572.434
|% 7,68
|
|YKBNK
|2,51
|991.739.272
|% 1,62
|
|GARAN
|7,64
|2.939.154.294
|% 2,14
|
|EKGYO
|1,86
|559.928.652
|% 0,54
|
|KRDMD
|3,61
|930.568.505
|% 3,74
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2079
|8,2182
|% 2,06
|
|Euro
|9,6887
|9,7098
|% 2,04
|
|Sterlin
|10,8343
|10,8887
|% 2,56
|
|Frank
|8,9255
|8,9793
|% 1,70
|
|Riyal
|2,1834
|2,1944
|% 1,99
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|10,96
|
|Altın Gr.
|495
|495
|12,24
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|24,00
|
|Tam
|3.278
|3.363
|17,41
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|8,42
|
|Çeyrek
|795
|813
|4,21
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,12
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|0,44
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