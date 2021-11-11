***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.11.2021 16:11
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılında gerçekleştirilen, 500.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak, tamamı nakit karşılığı olmak üzere 1.000.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince hazırlanan "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Denetim Komitesi Raporu" ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977027
BIST
17:041.629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,75
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
17:049,9211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0796
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
17:0411,3950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0971
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
17:04594,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 7,77
|Açılış
|: 594,11
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler17:04
|OZRDN
|8,47
|30.965.758
|% 10,00
|
|DOBUR
|102,30
|18.706.271
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|117.802.068
|% 9,96
|
|ATATP
|53,00
|88.212.322
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|17.019.046
|% 9,94
|
|PENTA
|196,20
|24.367.979
|% -10,00
|
|BASGZ
|17,29
|191.913.029
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|89.734.664
|% -9,97
|
|RALYH
|7,23
|88.491.262
|% -9,28
|
|SUMAS
|94,25
|492.565
|% -8,85
|
|PETKM
|7,92
|7.366.857.484
|% 9,24
|
|GARAN
|10,62
|3.001.478.632
|% -1,03
|
|THYAO
|17,79
|1.591.664.624
|% -1,88
|
|TUPRS
|158,00
|1.265.739.811
|% 0,06
|
|KRDMD
|7,48
|1.060.558.882
|% 2,33
|
|PETKM
|7,92
|7.366.857.484
|% 9,24
|
|GARAN
|10,62
|3.001.478.632
|% -1,03
|
|YKBNK
|3,09
|737.990.309
|% -1,28
|
|ODAS
|1,52
|231.790.243
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,48
|1.060.558.882
|% 2,33
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9162
|9,9211
|% 0,81
|
|Euro
|11,3866
|11,3950
|% 0,86
|
|Sterlin
|13,2613
|13,3278
|% 0,79
|
|Frank
|10,7175
|10,7821
|% 0,42
|
|Riyal
|2,6371
|2,6503
|% 0,79
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|10,27
|
|Altın Gr.
|595
|595
|8,53
|
|Cumhuriyet
|3.934
|3.994
|63,00
|
|Tam
|3.914
|4.012
|59,76
|
|Yarım
|1.892
|1.941
|28,91
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,45
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|8,03
|8,04
|0,23
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|-0,28
|
Seans Raporu
17:04
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17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 27 artarak (% 0.24 ) 1, 773
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17:16XU100
Endeks 1, 631 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 28, 451.00 milyon TL de
-
17:16IDEAS
Yüzde 6.31 oranında artışla 43.78 lira fiyatla işlem gören hissede 646, 338 adet işlem
-
17:14ISGYO
Yüzde 6.39 oranında artışla 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 207, 374 adet işlem
-
17:11XU100
Endeks 1, 634 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 27, 807.00 milyon TL de