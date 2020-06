***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 163384780.924 TRY 35,52 Oy Hakkında İmtiyaz İşlem GörmüyorB Hamiline 0,01 TRY 296615219.076 TRY 64,48 İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviŞAHAP KAVCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı T.Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye DeğilDİLEK YÜKSEL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı İcrada Görevli Değil T. Vakıflar Bankası T.A.O. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıMUSTAFA ÖZBEY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Anadolu Kurumsal Merkez Şube Başkanı Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiAHMET YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ticari Bankacılık Pazarlama Başkanı Bağımsız Üye DeğilŞÜKRÜ METE TEPEGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil T. Vakıflar Bankası T.A.O. Özellikli Krediler Yönetimi Başkanı Bağımsız Üye DeğilONUR İNCEHASAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Genel Müdür Bağımsız Üye DeğilHAKAN TAŞCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat İcrada Görevli Değil - Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi ÜyesiORHAN YÜCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis İcrada Görevli Değil T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilMEHMET MURAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İcrada Görevli Değil T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Uzman Bağımsız Üye DeğilDURSUN BAŞTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis İcrada Görevli Değil - T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847984BIST