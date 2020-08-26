***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMİKAİL HIDIR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı İcrada Görevli Değil T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilŞÜKRÜ METE TEPEGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı İcrada Görevli Değil T. Vakıflar Bankası T.A.O. Özellikli Krediler Yönetimi Başkanı Bağımsız Üye DeğilKADİR KARATAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiONUR İNCEHASAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Genel Müdür Bağımsız Üye DeğilAHMET YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ticari Bankacılık Pazarlama Başkanı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiTEVFİK ERPEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil T. Vakıflar Bankası T.A.O. Kobi Bankacılığı Pazarlama Başkanı Bağımsız Üye DeğilARZU ŞAHİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil T. Vakıflar Bankası T.A.O. Kurumsal Bankacılık Pazarlama Başkanı Bağımsız Üye DeğilHAKAN TAŞCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıBEDRİ SİNAN GÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi İcrada Görevli Değil T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkan V. Bağımsız Üye DeğilMURAT OSKAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi İcrada Görevli Değil T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 3 Nolu Uygulama Dairesi Başkanı Bağımsız Üye DeğilRİFAT DEMİRBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar İcrada Görevli Değil Yüksek Mimar Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871217BIST