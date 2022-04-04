***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMİKAİL HIDIR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye DeğilŞÜKRÜ METE TEPEGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili T. Vakıflar Bankası T.A.O. Özellikli Krediler Yönetimi Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilONUR İNCEHASAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Genel Müdür Bağımsız Üye DeğilARZU ŞAHİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. Vakıflar Bankası T.A.O. Kurumsal Bankacılık Pazarlama Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilTEVFİK ERPEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. Vakıflar Bankası T.A.O. Kobi Bankacılığı Pazarlama Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiKORHAN TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. Vakıflar Bankası Genel Muhasebe ve Mali İşler Başkanlığı Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilRİFAT DEMİRBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Denetim Komitesi ÜyesiÖMER DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıMUSTAFA ŞENGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Avukat Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015423BIST