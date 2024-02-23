***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.02.2024 19:50
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Tülay ÖZTÜRK Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 23.02.2024 0 216 285 94 08 yatirimciiliskileri@vakifgyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210398 - 929210
Büşra KILIÇ Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 09.05.2022 0 216 285 94 08 yatirimciiliskileri@vakifgyo.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251711
BIST
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18:059.374
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 27,03
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.294
En Yüksek
9.417
18:0531,0530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0654
|Açılış
|: 31,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1600
|
31,0982
En Düşük
30,4194
18:0533,6585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0199
|Açılış
|: 33,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7409
En Düşük
33,1645
18:052.034,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 17,94
|Açılış
|: 2.034,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.037,19
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|7,15
|229.984.947
|% 10,00
|
|SMART
|57,20
|381.604.773
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|TETMT
|8.952,50
|35.407.138
|% -9,98
|
|AYCES
|1.111,00
|571.893.271
|% -9,97
|
|BRKVY
|151,80
|151.640.899
|% -9,96
|
|ARASE
|76,60
|451.299.248
|% -9,35
|
|FLAP
|14,59
|266.414.209
|% -7,95
|
|THYAO
|286,50
|10.372.061.680
|% 0,53
|
|EREGL
|46,50
|7.211.048.774
|% -3,49
|
|ISCTR
|28,74
|6.405.448.771
|% -0,55
|
|ASTOR
|125,00
|5.427.583.229
|% 1,38
|
|BORSK
|51,60
|5.169.656.939
|% 9,93
|
|EKGYO
|11,63
|4.868.071.116
|% 2,92
|
|TSPOR
|1,80
|518.181.122
|% -0,55
|
|ZOREN
|5,92
|1.356.422.409
|% -1,17
|
|ISCTR
|28,74
|6.405.448.771
|% -0,55
|
|ODAS
|10,54
|1.892.886.053
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0448
|31,0530
|% 0,21
|
|Euro
|33,6430
|33,6585
|% 0,06
|
|Sterlin
|39,2565
|39,4534
|% 0,37
|
|Frank
|35,1179
|35,3295
|% 0,15
|
|Riyal
|8,2544
|8,2958
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|904,01
|905,29
|% 0,66
|
|Paladyum
|984,17
|988,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,55
|81,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,45
|2.038,77
|% 0,66
|