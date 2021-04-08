***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
08.04.2021 15:08
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu
Denetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Hakan TAŞCI'nın, Üyeliğine Sn. Rıfat DEMİRBAŞ'ın,
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn. Murat NUHOĞLU'nun, Üyeliğine Sn. Tevfik ERPEK'in,
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Ömer DEMİR'in, Üyeliğine Sn. Ahmet YILMAZ'ın seçilmelerine,
Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)"nin 11. Maddesi gereği Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ebru BOZDOĞANGİL'in Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye olarak seçilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925125
BIST
18:001.418
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|Değişim
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|: 1.422
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1.430
En Düşük
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En Düşük
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18:009,7176
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:00
|SILVR
|6,71
|26.867.122
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,82
|42.197.686
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.626.139
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|249.642
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.763.058
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|6.014.661
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|33.834.326
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|IZFAS
|9,50
|41.968.751
|% -9,78
|
|IDEAS
|76,00
|3.309.925
|% -9,52
|
|BJKAS
|10,17
|789.241.581
|% 9,95
|
|GARAN
|6,77
|713.131.100
|% -1,02
|
|KRDMD
|7,45
|625.343.971
|% 1,22
|
|DOHOL
|3,35
|613.712.115
|% 3,08
|
|SISE
|7,45
|609.273.914
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,35
|613.712.115
|% 3,08
|
|EKGYO
|1,94
|309.681.930
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,19
|253.154.898
|% -0,45
|
|GARAN
|6,77
|713.131.100
|% -1,02
|
|TSKB
|1,41
|139.196.608
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1459
|8,1574
|% 0,14
|
|Euro
|9,7076
|9,7176
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,1597
|11,2157
|% -0,02
|
|Frank
|8,7734
|8,8263
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1668
|2,1776
|% 0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|17,33
|
|Altın Gr.
|461
|461
|5,73
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,68
|0,09
|
|B. Petrol
|62,75
|62,75
|-0,41
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Seans Raporu
18:00
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17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
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17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
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17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de