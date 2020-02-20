***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 10:33
***VKING*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKING.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820247
BIST
12:04118.062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -1.134,44
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.911
12:046,0911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,0940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0811
12:046,5833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
12:04315,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,27
|Açılış
|: 315,19
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,40
|96.378.789
|% 14,48
|
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|NATEN
|20,76
|67.172.553
|% 7,68
|
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|
|HATEK
|9,14
|8.530.994
|% 6,78
|
|VERTU
|5,38
|23.963.660
|% -18,48
|
|HUBVC
|28,60
|31.225.605
|% -12,48
|
|UTPYA
|5,50
|2.931.169
|% -11,00
|
|SAMAT
|2,54
|1.423.289
|% -10,88
|
|KRGYO
|2,59
|1.188.164
|% -10,69
|
|BJKAS
|3,56
|673.881.298
|% 1,14
|
|ASELS
|29,10
|634.707.932
|% -2,28
|
|GSRAY
|3,55
|540.728.627
|% -8,97
|
|FENER
|19,16
|456.921.106
|% -1,44
|
|THYAO
|14,72
|425.446.167
|% -1,21
|
|BJKAS
|3,56
|673.881.298
|% 1,14
|
|CEMAS
|1,30
|188.157.884
|% -1,52
|
|GSRAY
|3,55
|540.728.627
|% -8,97
|
|IHLGM
|1,23
|96.718.028
|% -5,38
|
|ODAS
|2,13
|159.908.898
|% -4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8411
|7,8804
|% 0,02
|
|Frank
|6,1736
|6,2107
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6197
|1,6279
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-4,07
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|-0,04
|
|B. Petrol
|58,97
|58,97
|-0,15
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